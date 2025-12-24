Joseph Arthur, Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Joseph Arthur

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 20h30. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Après un concert complet en 2024, Joseph Arthur revient au Théâtre de l’Œuvre pour présenter en exclusivité les chansons de son nouvel album You’re Not a Ghost Anymore, attendu en 2026.

Révélé par Peter Gabriel et figure majeure du songwriting américain, Joseph Arthur continue de tracer un chemin singulier poétique, expérimental, intensément incarné.



Sur scène, il construit un univers hypnotique fait de boucles, de guitares sculptées, de murmures et de tempêtes sonores, capable d’alterner entre envolées tourbillonnantes et moments d’une nudité bouleversante. Héritier spirituel de Leonard Cohen, Bob Dylan ou Jeff Buckley, il déploie un art de la composition d’une finesse rare, qui fait de lui l’un des auteurs-compositeurs les plus marquants de sa génération.



Artiste prolifique et insatiable, il multiplie les projets — de Fistful of Mercy (avec Dhani Harrison et Ben Harper) à RNDM (avec Jeff Ament de Pearl Jam) — tout en poursuivant une œuvre personnelle riche, couronnée par des collaborations aux côtés de Ben Harper, Greg Dulli ou Patrick Carney. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 17 20 assolapaix@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a sold-out concert in 2024, Joseph Arthur returns to the Théâtre de l??uvre to present exclusive songs from his new album You?re Not a Ghost Anymore, due in 2026.

L’événement Joseph Arthur Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille