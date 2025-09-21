Joseph Bigot, architecte Bibliothèque – Au fil des mots Gouesnach

Joseph Bigot, architecte Bibliothèque – Au fil des mots Gouesnach dimanche 21 septembre 2025.

Joseph Bigot, architecte Dimanche 21 septembre, 10h30 Bibliothèque – Au fil des mots Finistère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Conférence de Claude Fagnen, ancien directeur des Archives Départementales du Finistère et membre de Foën Izella : Joseph Bigot, architecte.

En effet, Joseph Bigot, architecte départemental et diocésain de la fin du XIXème siècle, travailleur acharné et restaurateur de la cathédrale St Corentin de Quimper, est l’architecte du Château de Penfrat sis à Gouesnac’h.

Bibliothèque – Au fil des mots 13 bis route de Bénodet 29950 Gouesnach Gouesnach 29950 Finistère Bretagne 0298547588 https://gouesnach.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BiblioGouesnach/?ref=embed_page

Conférence de Claude Fagnen, ancien directeur des Archives Départementales du Finistère et membre de Foën Izella : Joseph Bigot, architecte.

Bibliothèque de Gouesnac’h