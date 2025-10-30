Joseph Chedid La Dame de Canton Paris

… où il a fait son tout premier concert à l’époque de son premier album Maison Rock.

Il vous y présentera en avant-première son tout nouveau concert solo à l’image de son univers foisonnant et multiple. Un concert très privé en petit comité à ne pas manquer !

————–

1ère partie Floodlit

À l’occasion de la sortie de son prochain vinyle « Hey Friend ! » Joseph vous invite à la Dame de Canton lieu symbolique…

Le jeudi 30 octobre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Public jeunes et adultes.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/joseph-chedid