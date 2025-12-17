Joseph et Michael Haydn, frères en musique Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Joseph et Michael Haydn, frères en musique

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 20:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Dirigé par Mylène Sarazin, l’Ensemble Galantha, composé de cinq musiciens, est né de l’envie d’explorer la musique de chambre de l’époque classique avec des instruments anciens souvent peu mis en lumière, voire tombés dans l’oubli, comme le baryton (sorte de viole de gambe), la contrebasse viennoise (à cinq cordes), et les cors naturels. Le nom de l’ensemble est un hommage au Prince Nicholas Eszterhàzi de Galantha, qui fit composer à Joseph Haydn de superbes pages pour le baryton, instrument favori du Prince et dont le compositeur lui-même se prit de passion. La musique de son frère Michael Haydn, très différente, est moins célèbre mais a probablement influencé Mozart. Ce concert sera une plongée dans la musique à la cour autrichienne au 18e siècle. .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72

English : Joseph et Michael Haydn, frères en musique

