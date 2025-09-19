Joseph Java l’Interview Catch Palace Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T21:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Texte – Lucie Gougat et Jean-Louis Baille

Mise en scène – Lucie Gougat

Avec Jean-Louis Baille et Dario Costa

Alors, on en est où de la poésie aujourd’hui ? C’est ce qu’aimerait bien savoir Georges Barbas, spécialiste de la question mais pas de la réponse, qui n’hésite pas à traverser la France entière pour récolter le plus grand nombre possible de témoignages. Pas des gros bonnets de la poésie, non, juste des monsieur et madame Tout-lemonde, comme on dit. Histoire de savoir si ça leur parle un peu, la poésie. Et ce jour-là, Georges Barbas s’apprête justement à en interviewer un de monsieur, mais celui-là, quand même assez éloigné du tout le monde, en la personne de Joseph Java, clown de son état.

Alors ça voyage pas mal comme interview, disons que ça prend des chemins assez imprévisibles pour l’interviewer, qui se doit quand même de mener sa barque, garder le cap ou écoper, c’est selon. Il faudra donc arriver à suivre le fil autant pour Georges Barbas que pour Joseph Java dans cette rencontre insolite et décalée entre deux mondes, où le dialogue se noue et se dénoue, se détourne et se retrouve, se prend les pieds dans le tapis des mots et des choses, du sens et du sensible, pour tisser la toile d’un improbable et chaotique voyage en duo, à dos de poésie.

Catch Palace 3 rue d’Avron, Paris 20e Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France

Compagnie LES INDISCRETS – Ce spectacle est une forme courte (50 minutes environ) et autonome techniquement qui met en scène l’interview d’un clown par un non clown sur le thème de la poésie théâtre clown

Ernesto Timor