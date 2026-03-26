Joseph Racaille et invité.e.s

Dimanche 29 mars 2026 de 18h30 à 20h30. 67 rue de La Palud Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 18:30:00

fin : 2026-03-29 20:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Depuis quatre décennies, Joseph RACAILLE arrangeur de Bashung et compositeur, s’emploie à distraire ceux de ses contemporains qui le souhaitent au moyen de chansons et de musiques dont il pense qu’il serait dommage qu’elles n’existent pas.

Depuis trois décennies, Joseph RACAILLE s’emploie à distraire ceux de ses contemporains qui le souhaitent au moyen de chansons et de musiques dont il pense qu’il serait dommage qu’elles n’existent pas.

Son goût viscéral pour la diversité l’amène à travailler pour Alain Bashung, Christophe Miossec, Olivia Ruiz et Thomas Fersen. Il signe la musique de plusieurs chorégraphies de Philippe Decouflé et notamment pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’Albertville.

Son œuvre personnelle se situe entre la chanson, la musique classique et la musique expérimentale. A vous de découvrir. .

67 rue de La Palud Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 58 22 49 lenon-lieu@gmail.com

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English :

For the past four decades, Joseph RACAILLE, Bashung’s arranger and composer, has been entertaining his contemporaries with songs and music he thinks would be a shame if they didn’t exist.

L’événement Joseph Racaille et invité.e.s Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille