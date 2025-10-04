Joseph Vallot, un héritage vivant FETE DE LA SCIENCE Chamonix-Mont-Blanc

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04 22:30:00

2025-10-04

Botaniste, géologue, glaciologue, météorologue, physiologiste, Joseph Vallot a laissé à Chamonix un héritage immense.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   veronique.vidal@ccvcmb.fr

English :

Botanist, geologist, glaciologist, meteorologist, physiologist, Joseph Vallot left an immense legacy in Chamonix.

German :

Botaniker, Geologe, Glaziologe, Meteorologe, Physiologe Joseph Vallot hat Chamonix ein immenses Erbe hinterlassen.

Italiano :

Botanico, geologo, glaciologo, meteorologo e fisiologo, Joseph Vallot ha lasciato a Chamonix un’eredità immensa.

Espanol :

Botánico, geólogo, glaciólogo, meteorólogo y fisiólogo, Joseph Vallot dejó a Chamonix un inmenso legado.

