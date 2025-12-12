JOSEPHINE BAKER – BOBINO Paris

JOSEPHINE BAKER Début : 2026-03-08 à 16:30. Tarif : – euros.

Sa vie est un roman, ce spectacle sa lumière ! « Le retour sur scène de notre mère Joséphine Baker forever ! »Brian Bouillon Baker Cette toute nouvelle version spécial 50e anniversaire commémore la disparition de la star du Music-Hall mais célèbre aussi son grand retour à Bobino, il y a tout juste 50 ans.Découvrez le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du 20e siècle, porté par une troupe de 12 artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement ! Mariée à 13 ans, issue du ghetto noir du Missouri, la jeune Joséphine débarque en France et devient l’icône du tout-Paris des années folles, elle s’engage dans la résistance et symbolisera la grande femme universelle tout récemment célébrée au Panthéon… « Joséphine Baker le musical » c’est l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de chanteuse hors du commun, précurseuse du Hip-hop. Ce spectacle révèle aussi la vie romanesque de cette femme libre et engagée. On y croisera ses partenaires (Gabin), ses amants (Paul Colin, Pépito), ses maris (Willie Baker, Jo Bouillon) et les héros, comme elle, qui n’hésiteront pas à mettre leurs vies en danger pour sauver des Juifs et déjouer les plans des Nazis. Elle militera toute sa vie contre la ségrégation raciale en rejoignant Martin Luther King Jr et en adoptant 12 enfants de toutes origines pour créer sa tribu arc-en-ciel. De beaux tableaux chorégraphiés en costumes d’époques flamboyants !Note de l’auteur :« Rien n’arrêtait Joséphine Baker. Elle était l’énergie à l’état pur. Il y a plus d’une femme dans la vie de cette femme multifacette et arc-en-ciel. Telle la lumière qui se diffuse dans le prisme, elle nous a inspiré une succession de tableaux hauts en couleurs, des musiques originales dansées qui retracent son siècle d’ombres et de lumière ! »Jean-Pierre HadidaDurée 1h 45 JOSEPHINE BAKER LE MUSICAL dans les médias Un bijou, une merveille, courez-y – TSF JAZZ Un biopic en musique. Quelle femme inspirante ! – CNEWS Une célébration en chansons ! – FRANCE 3 Un spectacle formidable – L’HUMANITE Pari réussi ! – FRANCE TV-LA PREMIERE Excellent ! Un spectacle digne de ma mère Brian Bouillon Baker, fils de Joséphine Baker Le spectacle incontournable de l’été L’OFFICIEL DE LA MODE« Magique » – I24 NEWS« Le Coup de cœur de FRANCE BLEU ! FRANCE BLEU« Une renaissance joyeuse » Le Figaro« Un feu d’artifice de shows envoutants ! » – RFIDistributionLivret, musiques originales et scénographie : Jean-Pierre HadidaConseiller artistique et historique : Brian Bouillon BakerChorégraphie et co-metteur en scène : Florie SouriceDirection musicale : Raphaël BancouAvec Shaïna Pronzola, Eline Gallard, Céleste Hauser, Ruben Norguet, Anaïs Hubert, Nicolas Toussaint, Joseph de Cange, Delador, Anna Sourice, Thomas MATHIEU, Axel Prioton- Alcala , Naomi Jean Romain, Justine Catala.Musiciens : Raphaël Bancou, Gilles Monfort

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOBINO 14 – 20 rue de la Gaité 75014 Paris 75