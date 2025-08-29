JOSÉPHINE BAKER LE MUSIC HALL Béziers

JOSÉPHINE BAKER LE MUSIC HALL Béziers vendredi 6 février 2026.

JOSÉPHINE BAKER LE MUSIC HALL

9 Rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

À l’occasion des 50 ans de sa disparition, le Théâtre des Variétés rend hommage à Joséphine Baker dans un spectacle vibrant mêlant émotion, danse et éclat.

À l’occasion des 50 ans de la disparition de Joséphine Baker, le Théâtre des Variétés vous propose un spectacle inédit et envoûtant, véritable hommage à l’une des plus grandes icônes du music-hall.

Laissez-vous emporter par le récit d’un destin hors du commun, entre émotion et célébration, sublimé par des artistes talentueux qui redonnent vie à Joséphine Baker avec éclat et intensité.

Un spectacle haut en couleur, rythmé par des chorégraphies flamboyantes, des costumes d’époque et une énergie irrésistible. Un hommage vibrant à une femme libre, audacieuse et éternellement moderne. .

9 Rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 81

English :

To mark the 50th anniversary of her death, the Théâtre des Variétés pays tribute to Josephine Baker in a vibrant show combining emotion, dance and sparkle.

German :

Anlässlich des 50. Jahrestags ihres Verschwindens ehrt das Théâtre des Variétés Josephine Baker in einer vibrierenden Show, die Emotionen, Tanz und Glanz miteinander verbindet.

Italiano :

In occasione del 50° anniversario della sua morte, il Théâtre des Variétés rende omaggio a Joséphine Baker con uno spettacolo vibrante che unisce emozioni, danza e scintille.

Espanol :

Con motivo del 50 aniversario de su muerte, el Théâtre des Variétés rinde homenaje a Joséphine Baker en un espectáculo vibrante que combina emoción, danza y chispa.

