Joséphine Baker – Le Musical Palais des Arts et du Festival Dinard Dinard

samedi 9 janvier 2027 · Palais des Arts et du Festival Dinard · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Joséphine Baker – Le Musical

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:30:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Sa vie est un roman, ce spectacle sa lumière !

Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du 20e siècle, porté par une troupe de 8 artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement !

Mariée à 13 ans, issue du ghetto noir du Missouri, la jeune Joséphine débarque en France et devient l’icône du tout-Paris des années folles, elle s’engage dans la résistance et symbolisera la grande femme universelle tout récemment célébrée au Panthéon…

« Joséphine Baker le musical » nous fait redécouvrir l’artiste éblouissante aux talents de danseuse et de chanteuse hors du commun, précurseuse du Hip hop. Ce spectacle révèle aussi la vie romanesque de cette femme libre et engagée. On y croisera ses partenaires (Gabin), ses amants (Paul Colin, Pépito), ses maris (Willie Baker, Jo Bouillon) et les héros, comme elle, qui n’hésiteront pas à mettre leurs vies en danger pour sauver des Juifs et déjouer les plans des Nazis. Elle militera toute sa vie contre la ségrégation raciale en rejoignant Martin Luther King Jr et en adoptant 12 enfants de toutes origines pour créer sa tribu arc-en-ciel.

De beaux tableaux chorégraphiés en costumes d’époques flamboyants !!!

Le samedi 09 janvier 2027 à 20h30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation auprès du Casino Barrière:

– Sur place à l’accueil du Casino – 4 Boulevard Wilson – 35800 Dinard

– Par téléphone 02 99 16 30 30

– En ligne sur casinosbarriere.com/dinard .

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 30

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English :

L’événement Joséphine Baker – Le Musical Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme