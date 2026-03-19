Joséphine Parc de Plaisance Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 16:30 – 17:00

Gratuit : oui Mercredi 24 juin · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Parc de Plaisance · tout public Tout public

Par la compagnie la Salamandre avec le comédien et marionnettiste David LippeD’où sort-elle cette fragile danseuse ? Vous allez assister à l’éveil de Joséphine, le temps d’une rencontre improbable, le temps d’une danse, une danse comme un souffle volé à l’instant. Une petite forme sans paroles pour raconter une simple histoire de liberté.Mercredi 24 juin · à 15h et à 16h30 · durée 20 min · Parc de Plaisance · tout public

Parc de Plaisance Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



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