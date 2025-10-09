Josette au café des habitants rencontre musicale Sq. Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Josette au café des habitants rencontre musicale Sq. Martin Luther King Livron-sur-Drôme jeudi 9 octobre 2025.

Josette au café des habitants rencontre musicale

Sq. Martin Luther King Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 09:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Josette, marionnette à taille humaine, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD, viendra s’installer quelques jours à Livron.

Josette ira prendre un thé et sortira son accordéon, histoire de partager un moment en musique

.

Sq. Martin Luther King Centre social Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55 communication@mairie-livron.fr

English :

Josette, a human-sized puppet in her eighties, full of life and memory lapses, has escaped from her nursing home and is coming to Livron for a few days.

Josette will enjoy a cup of tea and bring out her accordion to share a musical moment

German :

Josette, eine menschengroße Marionette, eine 80-jährige Frau voller Leben und Gedächtnislücken, die aus ihrem Pflegeheim geflohen ist, wird sich einige Tage in Livron niederlassen.

Josette wird einen Tee trinken und ihr Akkordeon auspacken, um einen musikalischen Moment zu teilen

Italiano :

Josette, un pupazzo a grandezza umana di ottant’anni, pieno di vita e di vuoti di memoria, è fuggito dalla sua casa di riposo e viene a Livron per qualche giorno.

Josette si godrà una tazza di tè e tirerà fuori la sua fisarmonica per condividere un momento musicale

Espanol :

Josette, una marioneta de tamaño humano de unos ochenta años, llena de vida y de lagunas de memoria, se ha escapado de su residencia de ancianos y viene a pasar unos días a Livron.

Josette disfrutará de una taza de té y sacará su acordeón para compartir un momento musical

L’événement Josette au café des habitants rencontre musicale Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme