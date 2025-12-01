Josette Baïz/Jean-Claude Gallotta Ulysse Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Josette Baïz/Jean-Claude Gallotta Ulysse

Chef-d’oeuvre de la danse française, Ulysse revit avec la fougue des jeunes danseurs du Groupe Grenade. Guidés par Josette Baïz, ils insufflent une énergie irrésistible à la pièce de Jean-Claude Gallotta.Familles

Créée en 1982 et recréée à l’Opéra de Paris en 1995, Ulysse est bien plus qu’un ballet c’est un jaillissement d’énergie fluide et bondissante, symbole de la nouvelle danse française. Josette Baïz, qui l’a elle-même interprété enfant, transmet aujourd’hui cette œuvre aux jeunes talents du Groupe Grenade, révélant une rapidité et une espièglerie irrésistibles. Costumes blancs, décor épuré, rythmes effrénés cette version incarnée par des interprètes d’une dizaine d’années illumine la gestuelle inventive et intemporelle de Jean-Claude Gallotta. Laissez-vous séduire par son caractère ludique et virevoltant et son enthousiasme contagieux. Ulysse n’a rien perdu de sa modernité et cette traversée chorégraphique en fait jaillir tous les éclats !



Dans le cadre de Mômaix .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

A masterpiece of French dance, Ulysse is brought back to life by the young dancers of Groupe Grenade. Guided by Josette Baïz, they breathe irresistible energy into Jean-Claude Gallotta?s piece.

German :

Ulysse, ein Meisterwerk des französischen Tanzes, wird durch die Leidenschaft der jungen Tänzer der Groupe Grenade wiederbelebt. Unter der Leitung von Josette Baïz hauchen sie dem Stück von Jean-Claude Gallotta eine unwiderstehliche Energie ein.

Italiano :

Capolavoro della danza francese, Ulysse è riportato in vita dai giovani e vivaci ballerini del Groupe Grenade. Guidati da Josette Baïz, infondono un’energia irresistibile al pezzo di Jean-Claude Gallotta.

Espanol :

Ulysse, obra maestra de la danza francesa, revive de la mano de los jóvenes bailarines del Groupe Grenade. Guiados por Josette Baïz, insuflan una energía irresistible a la pieza de Jean-Claude Gallotta.

