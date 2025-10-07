Josette débarque à Livron-sur-Drôme, avec la Cie La Cour Singulière ! Livron-sur-Drôme

Josette débarque à Livron-sur-Drôme, avec la Cie La Cour Singulière !

Ehpad Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-10-07 10:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-07

Josette, marionnette à taille humaine, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, échappée de son EHPAD, viendra s’installer quelques jours à Livron.

Ehpad Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55 communication@mairie-livron.fr

English :

Josette, a human-sized puppet in her eighties, full of life and memory lapses, has escaped from her nursing home and is coming to Livron for a few days.

German :

Josette, eine menschengroße Marionette, eine 80-jährige Frau voller Leben und Gedächtnislücken, die aus ihrem Pflegeheim geflohen ist, wird sich für einige Tage in Livron niederlassen.

Italiano :

Josette, un pupazzo a grandezza umana di ottant’anni, pieno di vita e di vuoti di memoria, è fuggita dalla sua casa di riposo e viene a vivere a Livron per qualche giorno.

Espanol :

Josette, una marioneta de tamaño humano de unos ochenta años, llena de vida y de lagunas de memoria, se ha escapado de su residencia de ancianos y viene a vivir unos días a Livron.

