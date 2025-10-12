JOSETTE ET MUSTAPHA Fozières

2 rue de la Calade Fozières Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Théâtre, poésie, humour pour raconter le vie de Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, certains moments de son passé, son enfance, la guerre, son émancipation et son quotidien avec les marionnettistes qui l’accompagnent. .

2 rue de la Calade Fozières 34700 Hérault Occitanie +33 7 82 79 61 20 mm1403.ije@laposte.net

