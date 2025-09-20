Josette RISPAL. Un monde enchanté, du 20.09 au 30.11.2025 Conches-en-Ouche

25 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-24 18:00:00

2025-09-20 au 2025-11-30

Artiste plasticienne et autodidacte reconnue pour son art brut, Josette Rispal ajoute au début des années 1980 le verre à sa palette des matériaux pour créer dans ce domaine des oeuvres inclassables évoquant tantôt les âmes cachées, la nature bouleversée et la figure humaine.

Réalisées dans les verreries de Murano, ses sculptures empruntent tour à tour au surréalisme la déformation des objets, au baroque la profusion des ornements et au minimalisme la simplification des formes.

À l’occasion de sa donation en faveur du musée du verre François Décorchemont, ses masques, ses arbres, ses témoins et ses fleurs lunaires enchantent la chapelle le temps d’une exposition et offrent à voir le monde merveilleux de Josette Rispal.

Du 20 sept. au 30 novembre 2025

Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Fermeture les jours fériés

www.museeduverre.fr .

25 Rue Paul Guilbaud Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 90 41 musees@conchesenouche.com

