Josman – DPC Tour Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 20:00 –

Gratuit : non 50 € à 60 € 50 € à 60 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/JOSMAN-21661 Tout public

Concert Rappeur indépendant à l’esthétique aussi soignée que radicale, l’artiste s’impose depuis plusieurs années une vision singulière du rap français.Portée par la force introspective de son dernier album, « Dom Perignon Crying », cette tournée prolonge un univers à la fois brut, élégant et profondément personnel.Avec un concert à la PLDA (Paris La Défense Arena) déjà complet quatre mois avant la date, Josman confirme l’ampleur de son lien avec le public.Le DPC Tour s’annonce comme une expérience scénique exceptionnelle, immersive et intense, où le son, l’image et l’émotion ne font plus qu’un.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/JOSMAN-21661



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

