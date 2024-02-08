JOSMAN – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

JOSMAN – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre vendredi 10 avril 2026.

JOSMAN Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

NONSTOP PRODUCTIONS PRÉSENTE : JOSMANAprès avoir enflammé les scènes parisiennes une à une, Josman est prêt à repousser leslimites et o8rir à son public un show inoubliable !Le 10 avril 2026, Paris La Défense Arena résonnera au rythme des morceaux phares del’un des rappeurs les plus influents de France !Cette date marque l’aboutissement d’une ascension sans précédent à travers les sallesemblématiques de Paris. De La Cigale à L’Olympia, en passant par Le Zénith et Bercy,Josman a fait vibrer chaque scène, attirant des foules toujours plus passionnées etlaissant une empreinte inoubliable dans l’histoire du live.Limite à 6 places par commande

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92