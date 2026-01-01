Joss’ raconte Spécial Nuits de la Lecture autour des Villes et campagnes Rosheim

Joss’ raconte Spécial Nuits de la Lecture autour des Villes et campagnes

9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-21 10:45:00

fin : 2026-01-21 11:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Une animation de lecture qui invite les enfants à voyager dans l’univers des contes. En partenariat avec l’association Lire et Faire Lire, des histoires vivantes et ludiques sont proposées pour éveiller l’imagination et le goût des livres. Sur inscription. Enfants dès 4 ans

Une animation de lecture qui invite les enfants à voyager dans l'univers des contes. En partenariat avec l'association Lire et Faire Lire, des histoires vivantes et ludiques sont proposées pour éveiller l'imagination et le goût des livres. Sur inscription. Enfants dès 4 ans

Enfants dès 4 ans .

9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com

English :

A reading event that invites children to journey into the world of storytelling. In partnership with the Lire et Faire Lire association, lively and entertaining stories are proposed to awaken the imagination and taste for books. Registration required. Children aged 4 and over

