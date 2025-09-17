Joss’raconte Rosheim

En compagnie de Sophie, bibliothécaire, Joss, petit escargot et mascotte de la médiathèque, propose des séances de contes à tous les enfants. Rdv à 10h pour les 0 à 3 ans et 10h45 pour les 4 ans et +. Sur inscription.

Joss, mascotte de la médiathèque, propose des séances de contes à tous les enfants.

Sophie, bibliothécaire, l’aidera à raconter des histoires aux petits et aux plus grands.

De 4 à 8 ans .

9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com

English :

In the company of librarian Sophie, Joss, the little snail and media library mascot, offers storytelling sessions for all children. Dates: 10 a.m. for 0-3 year-olds and 10.45 a.m. for ages 4 and up. Registration required.

German :

In Begleitung der Bibliothekarin Sophie bietet Joss, die kleine Schnecke und das Maskottchen der Mediathek, Märchenstunden für alle Kinder an. Treffpunkt um 10 Uhr für Kinder von 0 bis 3 Jahren und 10:45 Uhr für Kinder ab 4 Jahren. Nach Anmeldung.

Italiano :

In compagnia della bibliotecaria Sophie, Joss, la piccola lumaca e mascotte della mediateca, offre sessioni di narrazione per tutti i bambini. Alle 10 per i bambini da 0 a 3 anni e alle 10.45 per i bambini dai 4 anni in su. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

En compañía de la bibliotecaria Sophie, Joss, el pequeño caracol y mascota de la mediateca, ofrece sesiones de cuentacuentos para todos los niños. A las 10.00 h para niños de 0 a 3 años y a las 10.45 h para mayores de 4 años. Inscripción obligatoria.

