Joss’raconte

9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 10:00:00

fin : 2026-01-07 10:30:00

Date(s) :

2026-01-07

Plongez dans l’univers des contes et laissez-vous emporter par des histoires captivantes qui éveillent l’imaginaire. Une animation ludique et vivante, idéale pour initier les enfants au plaisir de lire et à la magie des récits. Rdv à 10h pour les 0 à 3 ans et 10h45 pour les 4 ans et +. Sur inscription.

Joss, mascotte de la médiathèque, propose des séances de contes à tous les enfants.

Sophie, bibliothécaire, l’aidera à raconter des histoires aux petits et aux plus grands.

Les rendez-vous de la journée du mercredi

– 10h Des histoires, comptines et chansons adaptées aux toutes petites oreilles ! (0-3 ans)

– 10h45 Dès 4 ans .

9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 25 00 mediatheque@rosheim.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of fairy tales and let yourself be carried away by captivating stories that awaken the imagination. A fun and lively activity, ideal for introducing children to the pleasure of reading and the magic of storytelling. 10 a.m. for 0-3 year olds and 10.45 a.m. for 4+ year olds. Registration required.

L’événement Joss’raconte Rosheim a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile