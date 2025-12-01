Jostophe & Albernard au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes

Jostophe & Albernard au Château de Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes samedi 27 décembre 2025.

Allée des Marronniers Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 16:45:00
fin : 2025-12-27

Date(s) :
2025-12-27

Les lutins de Noël Industries arrivent spécialement au Château pour répondre à toutes vos questions sur
le Père Noël
Qui était- Le Père Noël, sa vie, son œuvre
Qui était-il avant de devenir le Père Noël ?
Comment l’usine a-t-elle vu le jour ?
Quelle a été l’évolution des cadeaux à travers les époques ?
Avec qui travaille t-il ?
Comment fait-il pour accomplir sa tournée ?
Et bien d’autres questions fascinantes qui peuvent être abordées pour captiver petits et grands tout en respectant le Grand Secret pour les plus jeune.
