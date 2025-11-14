Joue à l’Antique ! – Atelier de découverte des jeux antiques Chronographe (Le) Rezé
Joue à l’Antique ! – Atelier de découverte des jeux antiques Chronographe (Le) Rezé dimanche 4 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-04 14:30 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation Etudiant, Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public, Senior – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Cet atelier permet de découvrir des reconstitutions de jeux retrouvés par des archéologues et de jouer comme les Grecs et les Romains à l’Antiquité.Le médiateur ou la médiatrice vous racontera l’histoire de ces jeux, puis il vous expliquera les règles pour que vous puissiez les tester.
Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320 https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home