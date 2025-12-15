Joue à l’Antique ! – Atelier de découverte des jeux antiques Le Chronographe Rezé

Joue à l’Antique ! – Atelier de découverte des jeux antiques Dimanche 4 janvier 2026, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Sur réservation

Cet atelier permet de découvrir des reconstitutions de jeux retrouvés par des archéologues et de jouer comme les Grecs et les Romains à l’Antiquité.

Le médiateur ou la médiatrice vous racontera l’histoire de ces jeux, puis il vous expliquera les règles pour que vous puissiez les tester.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

