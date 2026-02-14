Joue après l’école, Bibliothèque Simone-Veil, Le Chesnay-Rocquencourt

Joue après l’école Vendredi 20 février, 17h00 Bibliothèque Simone-Veil Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T17:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T17:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Venez découvrir les nouveaux jeux en compagnie de notre équipe.

Bibliothèque Simone-Veil 20, cours Exelmans Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Rocquencourt Yvelines Île-de-France

Moment de détente après l’école

