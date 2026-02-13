Joue après l’école, Bibliothèque Victor-Hugo, Le Chesnay-Rocquencourt
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T17:00:00+01:00 – 2026-02-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T17:00:00+01:00 – 2026-02-17T18:00:00+01:00
Venez découvrir les nouveaux jeux en compagnie de notre équipe.
Bibliothèque Victor-Hugo 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Moment de détente après l’école
