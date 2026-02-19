Joue-la comme Mehdi Salle sous la mairie Cerisiers
Joue-la comme Mehdi Salle sous la mairie Cerisiers dimanche 29 mars 2026.
Salle sous la mairie 32 Place de l'Hôtel de Ville Cerisiers Yonne
Tarif : 12 EUR
29 mars 2026 16:00:00
2026-03-29
Spectacle de Mehdi Dix, artiste, slameur et poète, organisé par Musique en Othe
Exercices de style, rythmes de kass kass, battle de lettres d’amour, petit pas de salsa, sketch de Bob, nos souvenirs du futur, Mehdi joue la comédie et dégaine sa plume, entre mots d’amour et amour des mots. .
Salle sous la mairie 32 Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 31 56
