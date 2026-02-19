Joue-la comme Mehdi Salle sous la mairie Cerisiers

Joue-la comme Mehdi

Salle sous la mairie 32 Place de l’Hôtel de Ville Cerisiers Yonne

2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Spectacle de Mehdi Dix, artiste, slameur et poète, organisé par Musique en Othe

Exercices de style, rythmes de kass kass, battle de lettres d’amour, petit pas de salsa, sketch de Bob, nos souvenirs du futur, Mehdi joue la comédie et dégaine sa plume, entre mots d’amour et amour des mots. .

