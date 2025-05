Joue le jeu – rue Alain Fournier Freyming-Merlebach, 18 mai 2025 10:00, Freyming-Merlebach.

Découvrir, pratiquer, s’amuser ! Avec les associations sportives et culturelles de la ville. Expositions, quiz, défis. Buvette et restauration sur place. Animé par Lionel Schneider, speaker du FC Metz. Venez nombreux ! Entrée gratuiteTout public

rue Alain Fournier Stade Pierre Potier

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

Discover, practice, have fun! With the town’s sports and cultural associations. Exhibitions, quizzes, challenges. Refreshments and catering on site. Hosted by Lionel Schneider, FC Metz announcer. Come one, come all! Free admission

Entdecken, üben, Spaß haben! Mit den Sport- und Kulturvereinen der Stadt. Ausstellungen, Quiz, Herausforderungen. Getränke und Speisen vor Ort. Moderiert von Lionel Schneider, Sprecher des FC Metz. Kommen Sie zahlreich! Kostenloser Eintritt

Scoprire, praticare e divertirsi! Con le associazioni sportive e culturali della città. Esibizioni, quiz, sfide. Rinfreschi e cibo in loco. Ospitato da Lionel Schneider, speaker dell’FC Metz. Venite tutti! Ingresso libero

Descubre, practica y diviértete Con las asociaciones deportivas y culturales de la ciudad. Exposiciones, concursos, desafíos. Refrescos y comida in situ. Animado por Lionel Schneider, locutor del FC Metz. Vengan todos Entrada gratuita

