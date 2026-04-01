Joue sur PC en accès libre, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Joue sur PC en accès libre 1 avril – 1 juillet, les mercredis EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T18:30:00+02:00

Présentation

Tous les mercredis après midi.

Minecraft, Fornite, Among Us, Sonic, Star Wars Battlefront, Ark, jeux en ligne…

Le serveur Minecraft est également accesible tous les mercredis après-midi depuis chez toi à l’adresse suivante :

http://minecreft.ville-martigues.fr:8123

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription possible depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://minecreft.ville-martigues.fr:8123 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Numérique Jeux PC

epn – ville de Martigues