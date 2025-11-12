Jouefissimo Champagnole

Jouefissimo

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

5ème expo-bourse modélisme.

Animations adultes & enfants.

Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés.

Repas 15 € sur réservation.

Organisée par Jouef 39. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 53 13 91 alain39roze@gmail.com

