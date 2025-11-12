Jouefissimo Champagnole

Jouefissimo Champagnole samedi 4 avril 2026.

Jouefissimo

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :
2026-04-04

5ème expo-bourse modélisme.
Animations adultes & enfants.
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés.
Repas 15 € sur réservation.
Organisée par Jouef 39.   .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 53 13 91  alain39roze@gmail.com

L’événement Jouefissimo Champagnole a été mis à jour le 2025-11-12 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA