Jouefissimo Champagnole
Jouefissimo Champagnole samedi 4 avril 2026.
Jouefissimo
L'Oppidum Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
2026-04-04 09:00:00
2026-04-05 17:00:00
2026-04-04
5ème expo-bourse modélisme.
Animations adultes & enfants.
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés.
Repas 15 € sur réservation.
Organisée par Jouef 39. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 53 13 91 alain39roze@gmail.com
