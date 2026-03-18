Jouer autrement rue Dixmude Lesneven
Jouer autrement rue Dixmude Lesneven samedi 4 avril 2026.
Jouer autrement
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Dans le cadre de la thématique VOIR AUTREMENT
Venez jouer et (re) découvrir les jeux de société en jouant autrement avec la ludothèque de l’IPIDV (Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels) !
Entrée libre .
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Jouer autrement
L’événement Jouer autrement Lesneven a été mis à jour le 2026-03-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne