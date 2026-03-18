Jouer autrement rue Dixmude Lesneven

Jouer autrement

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre de la thématique VOIR AUTREMENT

Venez jouer et (re) découvrir les jeux de société en jouant autrement avec la ludothèque de l’IPIDV (Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels) !

Entrée libre .

rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Jouer autrement

L’événement Jouer autrement Lesneven a été mis à jour le 2026-03-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne