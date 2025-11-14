Jouer avec le feu – Projection CinéCens Théâtre de la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 20:30 – 22:30

Gratuit : non 4 € / 2 € 4 € pour les adultes, 2 € pour les moins de 26 ans et demandeur d’emploi Réservation : www.cinecens.net Tout public

Film de de Delphine & Muriel Coulin (2024, 1h58) Pierre, cheminot engagé, élève seul ses deux fils dans une ville de Lorraine. Louis est le bon élève qui doit continuer des études à la Sorbonne. L’aîné, Félix, apprend la métallurgie. Il est surnommé Fus parce qu’il adore le foot (« fussball » en allemand). La complicité dans la famille se révèle lors des matchs de foot ou de fêtes d’anniversaire, mais par pudeur, ils n’osent partager leur douleur, l’absence de la figure féminine partie trop tôt.Fus veut trouver sa place et il se met à fréquenter des militants d’extrême droite.Pierre le suit et découvre le monde parallèle que fréquente son fils. Les silences s’installent encore plus…Bientôt, la violence entre dans leurs vies. Un drame survient.Et pourtant, l’amour que Pierre éprouve pour Fus est au-delà de cet affront. L’adaptation réussie du 1er roman de Laurent Petitmangin, « Ce qu’il faut de nuit », rend parfaitement le ressenti de ce père brisé, bafoué dans ses valeurs, écartelé entre son amour et ses convictions. Vincent Lindon est magistral dans ce rôle de père torturé. Tout public à partir de 12 ans

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr https://www.cinecens.net