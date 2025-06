Jouer avec Pau Martin au temps des rois Pau 27 août 2025 17:00

Pyrénées-Atlantiques

Jouer avec Pau Martin au temps des rois Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Animation pour les + de 6 ans

A travers une série de jeux et de défis en famille, explorez le quartier le plus ancien de la ville de Pau et découvrir les histoires passionnantes de Gaston Fébus ou Henri IV.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les enfants doivent être accompagnés d’un à deux parents maximum. .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

