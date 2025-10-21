Jouer comme Renée Gailhoustet / Ateliers artistiques à la découverte de l’architecture de la Maladrerie CAPA – Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers Aubervilliers

Jouer comme Renée Gailhoustet / Ateliers artistiques à la découverte de l’architecture de la Maladrerie CAPA – Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers Aubervilliers mardi 21 octobre 2025.

Jouer comme Renée Gailhoustet / Ateliers artistiques à la découverte de l’architecture de la Maladrerie 21 – 31 octobre CAPA – Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Gratuit pour les enfants inscrits au Centre de loisirs Saint-Exupéry (Aubervilliers)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T14:00 – 2025-10-21T17:30

Fin : 2025-10-31T14:00 – 2025-10-31T17:30

Le projet « Jouer comme Renée » s’adresse à 2 groupes d’enfants entre 7 et 11 ans, fréquentant le centre de loisirs Saint-Exupéry à Aubervilliers pour leur proposer d’explorer leur quartier classé « Architecture remarquable du XXème siècle » et se l’approprier à travers des réalisations en dessin et en volume, faisant appel à leur sens de l’observation, autant qu’à leur imagination.

Renée Gailhoustet a conçu à la Maladrerie un ensemble de logements sociaux, qui rassemble aussi des équipements publics, des espaces verts, un pôle culturel, un foyer de personnes âgées, un Centre de loisirs. Renée Gailhoustet est connue pour son travail sur la géométrie des formes, qui aboutit à des configurations architecturales et urbanistiques aussi riches que complexes. Chacun des 900 logements qui composent la Maladrerie est unique. Beaucoup disposent de terrasse-jardins. On y trouve aussi 40 ateliers-logement pour les artistes.

Des balades seront organisées avec les professionnel.les du patrimoine et de l’architecture avec pour objectif de transmettre aux enfants à la fois les intentions qui précèdent la construction d’un projet architectural, et le vocabulaire spécifique lié à l’agencement urbain. Les enfants verront aussi documents, archives, plans et dessins, qui renseignent sur les manières de faire, de voir et de concevoir des espaces.

Des ateliers d’arts plastiques permettront de mettre en forme des récits d’espaces et de s’en inventer de nouveaux. Il est possible d’emprunter plusieurs parcours pour se rendre du Centre Saint-Exupéry au CAPA, par lesquels on découvre de minuscules courettes, de grandes pelouses, des places ouvertes sur les rues périphériques, des recoins presque secrets, installés parfois en surplomb du terrain naturel, ou encore une passerelle. C’est un petit labyrinthe à partir duquel les enfants pourront réaliser des dessins, croquis, plans, avant de s’inspirer des formes géométriques rencontrées en chemin pour fabriquer leurs propres constructions en carton.

CAPA – Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers 27bis Rue Lopez et Jules Martin Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 34 41 66 https://www.capa-aubervilliers.org https://www.instagram.com/capaaubervilliers/ Le Centre d’arts plastiques d’Aubervilliers a été fondé en 1973 et poursuit depuis un programme d’enseignement artistique, de sensibilisation aux arts visuels et de diffusion de la création contemporaine à destination des habitant.e.s d’Aubervilliers et plus largement d’Île-de-France.

Situé au coeur du quartier de la Maladrerie, le CAPA propose ainsi des cours annuels de peinture, sculpture, gravure, dessin, photographie à destination des enfants et des adultes, des stages ponctuels de découverte de pratiques artistiques, des projets d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec les établissements scolaires d’Aubervilliers, des projets de création et de pratique artistique avec différents publics spécifiques en partenariats avec des structures locales (Ehpad, hôpitaux de jour, Sessad, association d’accompagnement de personnes malvoyantes, etc.), des visites d’expositions, etc. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers

Bus 173 et 250, arrêt : Balzac

Événement de C’est mon patrimoine 2025

© CAPA & Thomas Guyenet, 2016