JOUER DANS LES BOIS Lanuéjols

Tarif : 220 – 220 – 280 EUR

Début : 2025-08-14 09:30:00

fin : 2025-08-18 18:00:00

2025-08-14

Venez participer au stage de théâtre et performance dirigé par Michaël Hallouin accompagné de Laurélie Riffault en août à la Fabrique du Viala.

Pour étudiant-es / professionnel-les / amateu-rices

« Je propose un stage de 5 jours, pour expérimenter des structures de jeu inspirées de la danse et de la performance. Il s’agira de développer ses sens, et ses sensations, d’approfondir l’écoute, d’expérimenter des rôles simples (agir, expérimenter, observer) et de jouer avec soi et les autres. »

Le Viala Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 6 89 78 23 61 contact@lhivernu.com

English :

Come and take part in the theater and performance workshop led by Michaël Hallouin and accompanied by Laurélie Riffault in August at the Fabrique du Viala.

For: students / professionals / amateurs

German :

Nehmen Sie an dem von Michaël Hallouin geleiteten und von Laurélie Riffault begleiteten Theater- und Performance-Workshop teil, der im August in der Fabrique du Viala stattfindet.

Für: Studierende / Berufstätige / Amateurinnen und Amateuren

Italiano :

Partecipate al laboratorio di teatro e performance condotto da Michaël Hallouin e accompagnato da Laurélie Riffault nel mese di agosto presso la Fabrique du Viala.

Per: studenti / professionisti / dilettanti

Espanol :

Participe en el taller de teatro y performance dirigido por Michaël Hallouin y acompañado por Laurélie Riffault en agosto en la Fabrique du Viala.

Para: estudiantes / profesionales / aficionados

