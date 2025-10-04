Jouer : des moments à partager Bibliothèque Saint Rambert Lyon

Jouer : des moments à partager Samedi 4 octobre, 17h00 Bibliothèque Saint Rambert Rhône

Tout public à partir de 7 ans

Jeux de stratégie, jeux d’observation, il y en aura pour tous les goûts ! Les bibliothécaires s’occupent de vous expliquer les règles, reste plus qu’à s’amuser !

Bibliothèque Saint Rambert 3 Place Bernard Schonberg, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Saint-Rambert Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478831177 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-9eme-arrondissement-saint-rambert [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr »}] Située sur le plateau de Saint Rambert, quartier rattaché à la ville de Lyon depuis 1963, à la limite des Monts d’Or, la bibliothèque s’inscrit dans un véritable écrin de verdure qui fait dire à ses habitants et aux visiteurs que « l’on est ici un peu à la campagne ».

© bibliothèque municipale de Lyon