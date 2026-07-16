AGENDA · Noisseville
Jouer en famille, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville
Informations pratiques
Jouer en famille Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle
maximum 16 personnes (les enfants doivent être accompagné d’un adulte référent)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Proposer aux familles des jeux sensoriels afin de passer un bon moment ensemble
Bibliothèque La Biblinoise 38 rue principale 57645 Noisseville Noisseville 57645 Moselle Grand Est 0651589218 [{« type »: « email », « value »: « biblinoise@noisseville.fr »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture