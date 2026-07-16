Jouer en famille, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Jouer en famille Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

maximum 16 personnes (les enfants doivent être accompagné d’un adulte référent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Proposer aux familles des jeux sensoriels afin de passer un bon moment ensemble

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Biblis en folie 2026

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