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Jouer en famille, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque La Biblinoise · Noisseville

Jouer en famille, Bibliothèque La Biblinoise, Noisseville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque La Biblinoise
Adresse
38 rue principale 57645 Noisseville
Ville
57645 Noisseville
Département
Moselle
Tarif
maximum 16 personnes (les enfants doivent être accompagné d'un adulte référent)

Jouer en famille Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque La Biblinoise Moselle

maximum 16 personnes (les enfants doivent être accompagné d’un adulte référent)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Proposer aux familles des jeux sensoriels afin de passer un bon moment ensemble

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Biblis en folie 2026

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