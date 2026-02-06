Jouer en famille Salle Saint Pierre Garlin
Jouer en famille Salle Saint Pierre Garlin mardi 17 février 2026.
Jouer en famille
Salle Saint Pierre Médiathèque Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
On ne sait pas toujours comment occuper ses enfants ou petits-enfants pendant les vacances. Alors, venez jouer en famille à la médiathèque en profitant d’un vaste choix de jeux et d’ateliers. A partir de 4 ans. .
Salle Saint Pierre Médiathèque Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jouer en famille
L’événement Jouer en famille Garlin a été mis à jour le 2026-02-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran