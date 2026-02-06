Jouer en famille Salle Saint Pierre Garlin

Jouer en famille

Salle Saint Pierre Médiathèque Garlin Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

On ne sait pas toujours comment occuper ses enfants ou petits-enfants pendant les vacances. Alors, venez jouer en famille à la médiathèque en profitant d’un vaste choix de jeux et d’ateliers. A partir de 4 ans. .

Salle Saint Pierre Médiathèque Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com

