Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 24 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Pour mieux comprendre et se sensibiliser aux enjeux de la collecte de données en ligne, vous participez à une partie d’un jeu de société fait maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



