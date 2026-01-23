Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 14 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Pour mieux comprendre et se sensibiliser aux enjeux de la collecte de données en ligne, vous participez à une partie d’un jeu de société fait maison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

