Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Bibliothèque Triangle Rennes
Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Bibliothèque Triangle Rennes samedi 14 mars 2026.
Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 14 mars, 16h00 entrée libre
Pour mieux comprendre et se sensibiliser aux enjeux de la collecte de données en ligne, vous participez à une partie d’un jeu de société fait maison.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-14T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93