Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ?, Bibliothèque Triangle, Rennes

Jouer ensemble : Qui utilise nos données et pourquoi ? Samedi 14 mars, 16h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

entrée libre

Début : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T16:00:00+01:00 – 2026-03-14T17:30:00+01:00

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93

Pour mieux comprendre et se sensibiliser aux enjeux de la collecte de données en ligne, vous participez à une partie d’un jeu de société fait maison. atelier numérique ados