Jouer et comprendre le racisme et l’antisémitisme ! Jardin de l’Îlot Riquet PARIS
Jouer et comprendre le racisme et l’antisémitisme ! Jardin de l’Îlot Riquet PARIS mercredi 25 mars 2026.
À travers des jeux ludiques et des activités créatives, les enfants seront amené·es à réfléchir et échanger autour des thématiques du racisme et l’antisémitisme.
Sensibilisation autour du racisme et de l’antisémitisme avec des jeux et des activités créatives !
Le mercredi 25 mars 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Public tout-petits et enfants.
Jardin de l’Îlot Riquet 2, rue du Docteur-Lamaze 75019 PARIS
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346
