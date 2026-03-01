Jouer et comprendre le racisme et l’antisémitisme ! Jardin de l’Îlot Riquet PARIS

À travers des jeux ludiques et des activités créatives, les enfants seront amené·es à réfléchir et échanger autour des thématiques du racisme et l’antisémitisme.

Sensibilisation autour du racisme et de l’antisémitisme avec des jeux et des activités créatives !

Le mercredi 25 mars 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-25T15:30:00+01:00

fin : 2026-03-25T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-25T14:30:00+02:00_2026-03-25T16:30:00+02:00

Jardin de l’Îlot Riquet 2, rue du Docteur-Lamaze 75019 PARIS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008462536346



Afficher la carte du lieu Jardin de l’Îlot Riquet et trouvez le meilleur itinéraire

