Jouer et improviser avec Sylvain Sounier, Salle de l’Émulateur, Évry

Jouer et improviser avec Sylvain Sounier Mercredi 8 avril, 10h00 Salle de l’Émulateur Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T10:00:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T10:00:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

À partir de souvenirs, d’émotions et de situations imaginées, les participant.es exploreront le jeu d’acteur à travers l’improvisation, l’imitation et le travail du corps.

Entre humour, récit et création collective, vous expérimenterez comment le théâtre permet de transformer les expériences, les doutes et les rêves en matière de jeu.

Atelier ouvert aux étudiant·es débutant·es comme curieux de découvrir le travail d’acteur.

Salle de l’Émulateur 31 cours Blaise Pascal – Evry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@univ-evry.fr »}]

Plongez dans l’univers de l’improvisation théâtrale à travers un atelier inspiré du spectacle « J’ai dans la tête un sac de frappe ».