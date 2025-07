Jouer et Lire Médiathèque du Grand Cahors Cahors

Jouer et Lire

Médiathèque du Grand Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29

Venez jouer et lire avec la ludothèque et la médiathèque du Grand Cahors. EN itinérance de 10 à 12h dans les jardins publics.

Catus mardi 1er juillet.

Douelle mardi 15 juillet.

Espère mardi 22 juillet.

Saint-Géry mardi 29 juillet.

En partenariat avec les Relais petite enfance de Catus et itinérant.

Gratuit pour les enfants de 4 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Annulation en cas d’intempérie. .

+33 5 65 24 13 44

English :

Come and play and read with the ludothèque and the médiathèque du Grand Cahors. On the road from 10am to 12pm in public gardens.

German :

Kommen Sie zum Spielen und Lesen mit der Ludothek und der Mediathek des Grand Cahors. EN itinérance von 10 bis 12 Uhr in den öffentlichen Gärten.

Italiano :

Venite a giocare e a leggere con la ludoteca e la mediateca di Greater Cahors. In strada dalle 10 alle 12 nei giardini pubblici.

Espanol :

Venga a jugar y a leer con la ludoteca y la mediateca del Gran Cahors. De 10 a 12 h en los jardines públicos.

L’événement Jouer et Lire Cahors a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cahors Vallée du Lot