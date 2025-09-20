Jouer et lire le patrimoine architectural Médiathèque Georges Perec Gagny

Jouer et lire le patrimoine architectural Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque Georges Perec Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez tester vos connaissances sur le patrimoine français et européen ! Autour de jeux de société et autres activités ludiques, les médiathécaires de la ville vous invitent à découvrir ou à redécouvrir les monuments relevant du patrimoine architectural.

Médiathèque Georges Perec 20 bis avenue Jean Jaurès Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Service de communication – Ville de Gagny