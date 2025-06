Jouer les fantômes 1 & 2 Maison Jean Vilar Avignon 10 juillet 2025 10:00

Jouer les fantômes 1 & 2 10 et 11 juillet Maison Jean Vilar Vaucluse

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-10T10:00:00 – 2025-07-10T11:30:00

Fin : 2025-07-11T18:00:00 – 2025-07-11T19:30:00

À partir des archives de la Maison Jean Vilar et avec les jeunes interprètes du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, la metteuse en scène Anne Monfort et la dramaturge Laure Bachelier-Mazon composent un rituel pour faire revivre les fantômes, les faire dialoguer avec nous, aujourd’hui.

Dix-huit jeunes acteurs et actrices se perdent dans les archives de la Maison Jean Vilar, et peu à peu deviennent les interprètes du Théâtre National Populaire (TNP) des années 50, en retrouvant leurs lettres, en entendant leurs voix, et en réinventant leurs vies, leurs rapports. À partir des lettres, des documentaires, des enregistrements audio, nous avons à la fois retracé et inventé notre troupe du TNP, avec humour et tendresse.

Toute mémoire comporte une part d’invention, toute archive arrive entre nos mains par une forme de hasard un peu joueur…. Nous remonterons le temps, les ruptures, les auditions, la découverte de la Cour d’honneur, à travers les témoignages de Maria Casarès, Maurice Coussoneau, Jean-Pierre Darras, Catherine Lecouey, Christiane Minazzoli, Silvia Monfort, Jean Rouvet, Françoise Spira, Agnès Varda, Sonia de Beauvais…. On passera aussi par les rendez-vous manqués de Vilar avec les auteurs et les autrices de son temps, par les voix et les billets d’humeur de Georges Perros, on essaiera de comprendre la machine TNP, et aussi ses échappées, ses suites….

Il s’agira de fictionner les traces, de faire entendre ces voix qui viennent s’incarner chez les jeunes acteurs et actrices pour faire entendre la vitalité d’un théâtre de service public.

Le premier épisode créé l’année dernière lors du festival d’Avignon s’augmente d’un deuxième épisode pour le festival 2025.

Mise en scène Anne Monfort Dramaturgie Laure Bachelier-Mazon Avec les élèves de 2ème année du CNSAD-PSL : Maxime Allègre, Anahita Bach, Philippe Bertrand, Alexis Bougoin-Joly, Romane Bouguerouche, Antoine Cailloux, Claire Chambon, Siriné Cissé, Mathieu Delacour, Etienne Guattari, Dounia Kouyaté, Kataryna Kukhelna, Hanna Manzhura, Mariana Minima, Marina Mouniapin, Matteo Pereira, Fatima Tawakkuli , Satou Menba Dosso

Production CNSAD-PSL Avec le soutien de la Maison Jean Vilar, et de la compagnie day-for-night.

Maison Jean Vilar 8 Rue de Mons, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

A partir d’archives, nous partons sur la trace de la troupe de Vilar. Avec les jeunes interprètes du CNSAD, Anne Monfort et Laure Bachelier-Mazon composent un rituel pour faire revivre les fantômes. CNSAD Théâtre