Jouer pour grandir ensemble – Cie Triffis – Cirque Allier Sésame Autisme Chazemais

Jouer pour grandir ensemble – Cie Triffis – Cirque 14 – 25 juillet Allier Sésame Autisme Allier

Pour venir au ateliers et/ou spectacle, nous consulter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T14:30:00 – 2025-07-14T17:00:00

Fin : 2025-07-25T14:30:00 – 2025-07-25T17:00:00

Le jeu est ouvert à tous, être ensemble, durant le temps des vacances permet la création de lien au sein de lieux dédiés au tourisme.Les personnes viennent souvent de loin pour profiter d’un espace d’activité ludique et de la nature, loin de leur quotidien.Notre projet au sein de la structure d’accueil interrogera la notion du jeu et des temps socialement possibles pour jouer.Nous interrogerons les différents types de jeux. Nous tenterons de comprendre avec qui et comment nous pouvons jouer.Les vacances, le changement du quotidien sont des moments parfaits pour développer un axe d’échange, permettant le développement des rencontres avec des personnes en situation de handicap.

Allier Sésame Autisme 8 route de Loze 03370 Chazemais France Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 06 10 10 https://www.allier-sesame-autisme.org/ https://fr-fr.facebook.com/Alliersesameautisme Allier Sésame Autisme est une association de parents d’enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA). Elle regroupe plusieurs familles et amis, mais également des professionnels et des bénévoles qui apportent leur aide et leurs compétences dans les divers domaines d’action de l’association.

@Cie Triffis