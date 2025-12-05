Jouer pour un jouet Mulhouse

Jouer pour un jouet Mulhouse vendredi 5 décembre 2025.

Jouer pour un jouet

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Le Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Mulhouse propose une nouvelle édition de Jouer pour un jouet . Une journée d’animations musicales, chorégraphiques et théâtrales donnée par les élèves et professeurs du Conservatoire de Mulhouse. Entrée libre en échange d’un jouet (livre) neuf ou en très bon état au profit des enfants sans Noël.

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 25 66 31 joachim.trogolo@uepal.fr

English :

The Mulhouse Conservatory of Music, Dance and Dramatic Art presents a new edition of Jouer pour un jouet . A day of musical, choreographic and theatrical entertainment by students and teachers from the Mulhouse Conservatory. Free entry in exchange for a toy (book), new or in very good condition, to benefit children without Christmas.

German :

Das Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Mulhouse bietet eine neue Ausgabe von Jouer pour un jouet (Spielen für ein Spielzeug) an. Ein Tag mit musikalischen, choreografischen und theatralischen Darbietungen, die von Schülern und Lehrern des Konservatoriums Mulhouse gegeben werden. Freier Eintritt im Austausch für ein neues oder sehr gut erhaltenes Spielzeug (Buch) zugunsten von Kindern ohne Weihnachten.

Italiano :

Il Conservatorio di musica, danza e arte drammatica di Mulhouse organizza un’altra edizione di Jouer pour un jouet . Una giornata di spettacoli musicali, coreografici e teatrali realizzati da studenti e insegnanti del Conservatorio di Mulhouse. Ingresso gratuito in cambio di un giocattolo (libro), nuovo o in ottime condizioni, a favore dei bambini senza Natale.

Espanol :

El Conservatorio de Música, Danza y Arte Dramático de Mulhouse organiza una nueva edición de Jouer pour un jouet . Una jornada de actuaciones musicales, coreográficas y teatrales a cargo de alumnos y profesores del Conservatorio de Mulhouse. Entrada gratuita a cambio de un juguete (libro), nuevo o en muy buen estado, a beneficio de los niños sin Navidad.

