Jouet in Country dance Jouet-sur-l’Aubois
jeudi 17 septembre 2026 · Jouet-sur-l'Aubois
Informations pratiques
Jouet-sur-l’Aubois
Jouet in Country dance
Jouet-sur-l’Aubois Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17
À partir du 17 SEPTEMBRE venez danser tous les JEUDIS de 17h30 à 19h30 animé par ANNIE
2 cours d’essai offert !
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Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire jouetincountry@gmail.com
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English :
%C0 Starting September 17, come dance every THURSDAY from 5:30 p.m. %E0 to 7:30 p.m., led by ANNIE
2 free trial classes!
L’événement Jouet in Country dance Jouet-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry