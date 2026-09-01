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AGENDA · Jouet-sur-l'Aubois

Jouet in Country dance Jouet-sur-l’Aubois

jeudi 17 septembre 2026 · Jouet-sur-l'Aubois

Jouet in Country dance Jouet-sur-l’Aubois

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
18320 Jouet-sur-l'Aubois
Département
Cher
Tarif

Jouet-sur-l’Aubois

Jouet in Country dance

Jouet-sur-l’Aubois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :
2026-09-17

À partir du 17 SEPTEMBRE venez danser tous les JEUDIS de 17h30 à 19h30 animé par ANNIE
2 cours d’essai offert !
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Jouet-sur-l’Aubois 18320 Cher Centre-Val de Loire   jouetincountry@gmail.com

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English :

%C0 Starting September 17, come dance every THURSDAY from 5:30 p.m. %E0 to 7:30 p.m., led by ANNIE
2 free trial classes!

L’événement Jouet in Country dance Jouet-sur-l’Aubois a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Loire en Berry